ندوة حول حماية الملكية الفكرية لدى الأطفال والبالغين بالأعلى للثقافة.. الليلة

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان «تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية لدى الأطفال والبالغين»٬ والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس ومقررها الدكتور حسام لطفي.ويدير الندوة الدكتور حسام لطفي، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، ويحاضر بها الشاعر جمال بخيت، وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة «أونلاين» عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.يذكر أن قوانين حماية الملكية الفكرية تهدف إلى حفظ حقوق التأليف الناتجة بشكل رئيسى من فكر الإنسان وكل مجهود عقلي يقوم به.كما أن الحقوق الإعتبارية والأدبية والذهنية كحقوق التأليف، والاختراعات وغير ذلك، هي من الحقوق الفكرية التي تعطى لصاحبها الحق بالاحتفاظ بالربح الناتج عن عمله، وهو حق مشروع على أساس الجهد المبذول من قبل صاحبه، ويعطيه السلطة بمنع أي إنسان آخر من أن يقوم بنشر مؤلفه أو اختراعه.