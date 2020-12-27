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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27-12-2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-12-2020، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.

علي المستوى المحلي، بلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ونرصد لكم في تقرير اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27-12-2020

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.
4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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