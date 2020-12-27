سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27-12-2020

يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-12-2020، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.علي المستوى المحلي، بلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.ونرصد لكم في تقرير اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27-12-2020سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء.4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء.4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.4.23 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء.4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».