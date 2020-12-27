ماهو الحب؟.. 4 وجهات نظر اختار منهم

«الرجل الذي يستمع للمرأة ويشاركها تفاصيل يومها باهتمام من غير كلل أو ملل أو تأفف هو أجمل هدية تصونها المرأة، أما إذا كان يستقبل هذا النوع من الحديث بتعبيرات مُملة أو يقول لها: "أنا مصدع ماترغيش" أو ينظر لتليفونه أو التلفاز أو يهرب طوال الوقت خارج البيت مع أصدقائه يخسر الزوجة تدريجياً ويخسر معها سنين عمره، هذا الشخص نجده شاكياً بعد ذلك من تغير شريكة حياته ويتهمها بالنكد أو إنها لم تعد تحبه وتهتم به كالسابق.. والخلاصة في اسمعها تكسبها».تلك مقدمة الكاتبة غادة كريم في كتابها "علامات الحب السبعة"، وهى توصف الحب من وجهة نظرها قبل أن تلمح لعلامات الحب المفترض تواجدها في أي قصة حب لكي تتاكد من كون ما تعيشه هو بالفعل قصة حب أم لا؟.. وتقول: "الحب له سبعة علامات سحرية ندرك بها وجوده داخلنا وكل الأشياء قبله تمهيد مبهج أو قاسي، لم تكن إلا نصف حياة، وهم رائحة التعود، الحضن، المرض، الخلافات، كيمياء الجسد، الغياب، بهجة القلب ومع كل علامة سنكتشف أنفسنا ونكتشف الأخر".وأضافت: "ومن العصور القديمة يأتى افلاطون بنظرية أخرى عن الحب ويقول الحب هو التوق لإيجاد النصف الآخر الذي سيجعلنا نشعر بالاكتمال مرة أخرى، ووصف أفلاطون للحب هو ناتج عن رواية يونانية قديمة لوصف الحب تقول إن البشر فيما مضى كانو مخلوقات بأربع أرجل وأربع أذرع، وعندما أصبحت قوة الشبر مزعجة للألهة قرر زيوس شطر كل البشر لنصفين من التفاحة ومن ذلك الوقت يبحث كل فرد عن روحه لذلك فالحب يجعلنا مكتملين مرة أخرى".وتابعت: "وللسبعينات نعود للمؤرخ الاجتماعي والفليسوف البريطاني برتراند راسل الذي يقول إن الحياة الجيدة هي التي يلهمها الحب وتقودها المعرفة، مهما كانت الحياة جميلة فهي أفضل بالحب.. انحاز راسل للحب بطريقة كبيرة بل ورأى أنها النجاة الوحيدة وحشة الحياة حينما قال فى إحدى كتاباته: "الحياة قاسية، موحشة، يدفعنا خوفنا من العالم البارد والقاسي إلى حماية أنفسنا بمن نحب. تساعدنا بهجة وحميمية ودفء الحب على التغلب على خوفنا من العالم ونهرب من عزلتنا ونٌقبل على الحياة، يُثري الحب كياننا مما يجعله أفضل ما في الوجود".واستكملت: "على النقيض تماما يأتي الفيلسفوف ارتو شوبنهاور المعروف عن نظرته التشاؤمية للحياة، ليهدم كل تلك الأساطير عن الحب، ويقول: "الحب هو غطاء للجنس فقط".. ويكمل الفليسفوف الالمانى نظرته للموضوع ويقول لو لم يوجد الحب لاخترعناه، ويقول أن حاجتنا للحب ما هي إلا خدعة من الطبيعة كي ننجب ونستمر في هذه الحياة ونحافظ عى النوع، عندما نشبع رغباتنا الجنسية فإننا نعود إلى وجودنا المُعذب وننجح فقط في الحفاظ على الجنس البشري واستمرار السلالة الإنسانية".