ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك ومدير إحدى المستشفيات الكائنة بمنطقة العبور بالقليوبية "مخصصة حجر صحي لمصابي فيروس كورونا" ومشرف التمريض بالمستشفى وممرضان عقب نشوب حريق بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.وكان داخل المستشفى أثناء الحريق "عدد من المرضى" نتيجة حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية لأحد أجهزة قياس العلامات الحيوية بالجسم، ما أدى إلى وفاة 10 من المحجوزين وإصابة 6 آخرين بحالة إختناق وحروق متفرقة.رجح مشرف التمريض حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائى بجهاز التنفس الصناعي وساعد على الإشتعال الأكسجين الموصل بالجهاز.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.