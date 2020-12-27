صدور الجزء الرابع من الأعمال الشعرية لــ صلاح بوسريف

صدر حديثًا الجزء الرابع من الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح بوسريف، الشاعر المغربي، عن دار فضاءات للنشر٬ في 596 صفحة من القطع المتوسط، بعدما صدر الجزأن الأول والثاني بالمغرب، عن دار إفريقيا الشرق والجزء الثالث عن دار فضاءات. أنجز غلاف الأعمال، الشاعر والفنان الفلسطيني المقيم في الأردن زهير أبو شايب.وصلاح بوسريف شاعر مجدد، مسكون بنبش جسد النص يستند في روايته على ما أنجزه من قبله ويؤثث لإضافات حققية في المشهد الشعري بحيث يصنع جسدا شعريا متناسقا وحداثيا قابلا للحياة.ويضم الجزء الرابع من مجموع الأعمال الشعرية لبوسريف، "ياااا هذا تكلم لأراك"، و"لا أحد سوااااي، مكاشفات شمس الدين التبريزي".وتضم الأجزاء الأربعة من الأعمال الشِّعرية الكاملة للشاعر المغربي مجموع ما صدر منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي إلى حدود سنة 2019..ويذهب صلاح بوسريف في مجموع أعماله إلى الاشتغال على مفهوم العمل، الذي يدخل ضمن ما يُسمِّيه بوسريف، بـ «حداثة الكتابة»، في مقابل «حداثة القصيدة»، وهي كتابة تركز على الشِّعر في توسُّع دواله، التي باتت الصفحة بين هذه الدوال، في توزيعها، وفي مجموع مكوناتها التي يُعْتَبَر الصوت بينها، وليس هو ما يهيمن عليها، خصوصًا أن بوسريف يعتبر القصيدة هي ذات بنية شفاهية، ولا علاقة لها بالمكتوب أو الكتابة.