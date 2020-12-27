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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يدعو ترامب لسرعة الموافقة على قانون التمويل تفاديا للإغلاق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:33 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
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دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى التوقيع على مشروع قانون بتمويل الحكومة ب 2.3 تريليون دولار اليوم وعلى حزمة المساعدات الخاصة بمتضرري جائحة كورونا " كوفيد ـ 19".

وانتقد بايدن - في تصريحات اليوم - موقف ترامب بتعليق الموافقة على خطة المساعدة حتى اللحظة الأخيرة وعدم تجديد المساعدات الحيوية كإعانات العاطلين عن العمل.

وقال بايدن "ها هو اليوم التالي ليوم عيد الميلاد (الكريسماس)، وما تزال ملايين الأسر الأمريكية لا تعلم ما إذا كانت ستقدر على الوفاء باحتياجاتها بسبب رفض ترامب التوقيع على حزمة المساعدات التي وافق عليها الكونجرس بأغلبيه ساحقة من كلا الحزبين، محذرا من عواقب وخيمة من جراء ذلك".

وكان ترامب هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) بعد موافقة الكونجرس على مشروع القانون الذي انتقده بأنه سيؤدي لحصول الأمريكيين على مدفوعات مباشرة منخفضة للغاية " حوالي 600 دولار " للفرد بينما طالب هو بحصولهم على " 2000 دولار " للفرد.

وكان قد تم إرسال مشروع القانون يوم الخميس الماضي من واشنطن إلى ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا حيث يقضي إجازته، ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيوقع بالموافقة على مشروع القانون.

يذكر أنه يجب الموافقة على هذا المشروع بتمويل الحكومة الأمريكية قبل يوم الاثنين المقبل، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إغلاق المصالح الحكومية لأنها لم تحصل على التمويل المطلوب لتشغيلها، ومن شأنه كذلك تأخير المساعدات المطلوبة بإلحاح لمواجهة جائحة كورونا.

وسعى النواب الديمقراطيون بالكونجرس - يوم الخميس الماضي - للتنسيق لجلسة للتصويت على زيادة قيمة المدفوعات المباشرة للمواطنين الأمريكيين استجابة لطلب الرئيس ترامب.

وقالت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن الديمقراطيين بالمجلس سوف يصوتون يوم الاثنين المقبل على مشروع قانون منفصل يمكن أن يقدم مدفوعات مباشرة للأمريكيين بقيمة 2000 دولار للفرد.

ومن المتوقع أن يدرس المجلس - الإثنين المقبل - اتخاذ إجراء "توقف مؤقت" لتجنب إغلاق المصالح الحكومية على المستوى الفيدرالي؛ لحين تولي جو بايدن مهام منصبه يوم 20 يناير المقبل.

وكان بايدن أكد أن التوقيع على هذا المشروع القانوني أمر حيوي وهو في نفس الوقت خطوة أولى ستليها إجراءات لاحقة يجب اتخاذها مبكرا في العام الجديد لإنعاش الاقتصاد واحتواء الجائحة بما في ذلك تمويل وإدارة توزيع اللقاحات وزيادة الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.

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