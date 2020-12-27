ألمانيا تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا قبل يوم من الموعد الرسمى

باتت امرأة تبلغ 101 عاما وتعيش في دار رعاية أول شخص يتلقى اللقاح ضد كوفيد-19 في المانيا السبت، مع بدء حملة التطعيم قبل يوم من الموعد الرسمي المقرر لها في المانيا والاتحاد الاوروبي.والمسنة اديث كوايزالا كانت واحدة من 40 نزيلا في الدار في ولاية ساكسوني-انهالت بالاضافة الى 10 موظفين تلقوا أول جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، وفق ما أفاد مدير دار الرعاية توبياس كروجر لفرانس برس.ولقاح فايزر-بيونتيك هو الأول الذي تمت اجازة استخدامه في الغرب، بعدما أعطت بريطانيا موافقتها عليه في 2 ديسمبر.وفي حين اتبعت دول أخرى مثل الولايات المتحدة والسعودية وسنغافورة نفس الخطى، حضت المانيا وكالة الأدوية الاوروبية على التسريع باصدار قرارها قبل 29 ديسمبر.وأعطت الوكالة أخيرا في 21 ديسمبر الضوء الأخضر لبدء عمليات التلقيح.وفي الليلة نفسها أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الاوروبي سيبدأ حملات التلقيح اعتبارا من الأحد 27ديسمبر.وقال ايمو كرايمر المسؤول في مركز تلقيح في المنطقة لتلفزيون "ام دي ار" الالماني الرسمي "بالنسبة الينا كل يوم له اهميته".والسبت تم تسليم عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الى السلطات الصحية الإقليمية في المانيا، التي قامت بدورها بعد ذلك بتوزيعها على مراكز التطعيم المحلية.وسيكون نزلاء دور الرعاية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر والعاملون الصحيون أول من سيحصل على اللقاح.ووصف وزير الصحة الألماني ينس سبان في مؤتمر صحفي هذا اليوم بأنه "يوم أمل"، قائلا "اللقاح مفتاح أساسي للتغلب على الوباء".وأضاف "انه المفتاح الذي سيسمح لنا باستعادة حياتنا"، محذرا من أن تطعيم الجميع سيستغرق جهدا "طويل المدى".والمانيا التي احتوت الموجة الاولى من فيروس كورونا بطريقة جيدة نسبيا في الربيع، لم تصمد امام الموجة الثانية التي أضرت بها كثيرا.وبحسب أحدث البيانات التي جمعها معهد روبرت كوخ، تم تسجيل 14،455 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضيةو240 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات الآن الى 29،422.