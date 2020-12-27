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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للمرة الثالثة.. حريق بمستشفى البدراوى فى الإسكندرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
حريق بمستشفى البدراوى
حريق بمستشفى البدراوى
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق في مستشفى البدراوي 3 بمنطقة محمد نجيب شرق الإسكندرية بسبب ماس كهربائي في لوحة الكهرباء العمومية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمستشفى البدراوي للمرة الثالثة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى العمارات السكنية وغرف المرضى.

بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بسبب حدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء الرئيسية للمرة الثالثة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أنه اندلع حريق فى نفس المستشفى منذ عدة أشهر وأسفر عن وفاة 7 مرضى وإصابة آخرين من المرضى وتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج، ومازال الحريق الأول قيد تحقيقات النيابة العامة.
حريق بمستشفى البدراوى
حريق بمستشفى البدراوى
حريق بمستشفى البدراوى
حريق بمستشفى البدراوى

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