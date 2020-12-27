رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 80 مليون حالة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
طباعة
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم 80 مليون حالة، حسبما كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبحسب الجامعة التي تتابع إحصائيات جائحة كورونا اعتمادا على بيانات المنظمات الدولية والسلطات الفدرالية والمحلية في الولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" في العالم 80027056 شخصا، فيما خلفت الجائحة 1753313 حالة وفاة، أما عدد المتعافين من "كوفيد-19" فقد بلغ 45145454.

وكشفت الجامعة أن العدد الأكبر من الإصابات تم رصده في الولايات المتحدة (18771885)، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا 330345 حالة، تلتها الهند مع 10169118 حالة إصابة مؤكدة و147343 وفاة. أما المرتبة الثالثة فتعود للبرازيل (7448560 إصابة، 190488 وفاة).

أما روسيا، فتأتي في المرتبة الرابعة مع تسجيل 3021964 حالة إصابة، وشفاء 2426439 حالة، ووفاة 54226 شخصا منذ بدء الجائحة وحتى الآن، وفقا لمركز العمليات الفدرالي الروسي المعني بمكافحة كورونا.

موضوعات متعلقة

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وزير الرياضة يعلن الرئيس الجديد لإدارة الزمالك

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ميسى: أحيانا أريد أن أكون مجهولا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 27-12-2020

دراسة: كورونا ستجعل الصين القوة الاقتصادية الأولى عام 2028

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

من هو رجل الأعمال القطرى الذى حاول شراء تراث أحمد زكى؟

تواشيح إسلامية وتراتيل كنسية وألحان قبطية تمتزج بقبة الغورى

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة