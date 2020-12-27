مانشستر سيتى يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل هدفي مانشستر سيتي، إيكاي جوندوجان، وفيران توريس في الدقيقتين ١٤ و٥٥.ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى ٢٦ نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند ١٨ نقطة في المركز الثاني عشر.وفي مباراة أخرىى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها، فاز إيفرتون على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف سجله اللاعب جيلفي سيجوردسون في الدقيقة ٨٠.