تواشيح إسلامية وتراتيل كنسية وألحان قبطية تمتزج بقبة الغورى

بمناسبة استقبال العام الجديد، يقيم مركز إبداع قبة الغوري ـ بشارع الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة من مساء اليوم الأحد، إحتفالية بعنوان "رسالة سلام ومحبة وتفاؤل إلي العالم"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.تتضمن الإحتفالية عدد من الأغنيات والتواشيح والترانيم، تشارك فيها فرقة "رسالة سلام الدولية" والتي تتكون من: فرقة سماع للإنشاد، فرقة التراتيل والألحان القبطية، فرقة الترانيم الكنسية "أكابيلا"، فرقة "داعي الندا" من أندونيسيا، كما تُشارك للمرة الأولي فرقة " أوصانا"، وبهجة الألحان في برنامج حافل ومُتنوع بلغاتٍ مختلفة.تنشد هذه الفرق التراتيل والألحان القبطية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإندونسية. روية فنية وإخراج انتصار عبد الفتاح.وتقام الاحتفالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.