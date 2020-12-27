رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير سودانى: استعدنا السيطرة على معظم أراضى الحدود مع إثيوبيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:48 ص
فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
وكالات
طباعة
أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على معظم الأراضي على الحدود مع إثيوبيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال صالح: "نحن نؤمن بالحوار لحل أي مشكلة.. لكن جيشنا سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضينا. حاليا استعاد جيشنا ما بين 60 إلى 70% من الأراضي السودانية".

وتابع صالح أن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي، مشيرا إلى أن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين.

وأضاف وزير الإعلام: "تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التي هاجمته ليست لميليشيا بل لقوات نظامية".

وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر 2020 ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.

وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن حدود دولة السودان، لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف، وأجرى البلدان محادثات هذا الأسبوع في الخرطوم حول تلك القضية.

موضوعات متعلقة

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

رابط موقع التقديم فى إعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين بالكليات العسكرية

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

«لا أعفي نفسي من المسئولية».. وائل الإبراشي يروي تفاصيل إصابته بكورونا

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 27-12-2020

دراسة: كورونا ستجعل الصين القوة الاقتصادية الأولى عام 2028

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

تواشيح إسلامية وتراتيل كنسية وألحان قبطية تمتزج بقبة الغورى

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة

أمسية شعرية غنائية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..الليلة