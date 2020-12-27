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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات بالأردن لاعتقال صحفى بسبب مقال عن لقاح كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
احتجاجات بالأردن
احتجاجات بالأردن
وكالات
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نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين بالأردن، دعما للصحفي جمال حداد، الذي اعتقل على خلفية مقال زعم تلقي بعض المسؤولين لقاح كورونا دون إعلان رسمي بوصول المصل إلى البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا"، شارك في الوقفة عدد من الصحفيين الأردنيين بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب الأردني.

وأكد المحتجون رفضهم "لقرارات توقيف الزملاء، ورفض محاكمتهم أمام محكمة جهاز أمن الدولة"، لافتين إلى أنهم بصدد القيام "بسلسلة من الإجراءات، في حال لم يتم الإفراج عن الزميل حداد".

من جانبها، شددت نقابة الصحفيين بالأردن على موقفها "الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر"، مؤكدة أنها "ستتصدى لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحفيين في قضايا مماثلة وعرض الصحفيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا النشر".

وأمر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، بتوقيف الصحفي جمال حداد، وأثار هذا القرار غضبا واسعا في الساحة الإعلامية، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه.

وجاء قرار المدعي العام بتوقيف حداد، إثر نشره مادة صحفية في موقع "الوقائع"، الذي يديره، تناول فيها قضية أخذ لقاح كورونا من قبل بعض المسؤولين بالدولة، دون إعلان رسمي بوصول اللقاح للأردن وبدء حملة التطعيم.

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