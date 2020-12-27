فرنسا: 3093 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 146 وفاة و3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة، في بياناتها اليومية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62573، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2559864.ويمثل عدد إصابات اليوم انخفاضا حادا في عدد حالات العدوى اليومية، حيث سجلت فرنسا يوم أمس أكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس.وستطلق فرنسا حملة التطعيم ضد كورونا في الـ27 من الشهر الحالي مع معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.