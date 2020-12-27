تونس: تعافى 99 ألفًا و514 حالة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 99 ألفًا و514 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 130 ألفًا و230 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 6 آلاف و587 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 320 حالة، إلى جانب 107 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف 426 حالة، فيما سجلت 1652 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 130 ألفًا و230 حالة.