اكتشاف أول حالتين مؤكدتين لفيروس كورونا المتحور فى كندا

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، عن أول حالتين مؤكدتين لفيروس "كوفيد-19" المتحور، والذي تم اكتشافه للمرة الأولى في المملكة المتحدة، لتصبح أونتاريو هي أول مقاطعة معروفة في كندا تحدد السلالة الجديدة للفيروس.وقالت حكومة المقاطعة في بيان صحفي إن الحالتين هما زوجان في دورهام ليس لهما تاريخ سفر معروف.وقالت الدكتورة باربارا يافي، مساعد رئيس هيئة الصحة في أونتاريو، في بيان: "هذا يعزز بشكل أكبر حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان والاستمرار في اتباع جميع نصائح الصحة العامة، بما في ذلك إجراءات الإغلاق على مستوى المقاطعة التي تبدأ اليوم".وأضافت: "حددت إدارة صحة منطقة دورهام الحالتين، وتجري عمليات التحقيق في تواصلهما. وتعمل أونتاريو بالتعاون مع نظرائنا الفيدراليين في وكالة الصحة العامة الكندية."وتتميز الطفرة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس. ويتواجد الشخصان حاليا في عزلة ذاتية.