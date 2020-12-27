احتراق مخيم للنازحين السوريين فى لبنان

اندلع حريق هائل في مخيم للنازحين السوريين بإحدى مدن الشمال اللبناني، على خلفية شجار كان قد وقع في وقت سابق من اليوم بين عدد من شباب المدينة وعمال سوريين.وارتفعت ألسنة اللهب لأمتار في السماء، وأتت النيران على عشرات الخيم التي كان تأوي النازحين السوريين في مخيم مدينة المنية الشمالية، وتسببت في احتراق المخيم ومحتوياته بصورة شبه كاملة.وتسبب الحريق الهائل في انفجار عدد من اسطوانات البوتاجاز التي كانت موجودة داخل المخيم، على نحو أدى إلى سماع أصوات انفجارات قوية وامتداد الحريق بشكل سريع إلى كافة أرجاء المخيم.وكان شجار قد وقع بين أفراد من إحدى العائلات بالمدينة مع عدد من العمال السوريين، تخلله تضارب واشتباكات بين الجانبين أدت إلى سقوط 3 جرحى، قام على إثره أفراد من العائلة اللبنانية بإضرام النيران في خيم داخل مخيم اللاجئين السوريين بمنطقة المنية.وحضر عدد كبير من سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني في سبيل السيطرة على النيران وإخمادها، كما تدخل الجيش اللبناني بوحدات تابعة له في محاولة لضبط الوضع على الأرض والسيطرة على الموقف وعدم تجدد الاشتباكات.