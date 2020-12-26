رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:51 م
محمد شلبي
محمد شلبي
محمد شلبى أمين
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قطع علينا سعادة آخر لقاءاتنا صوت الرجل القصير، كث اللحية، مادًا يده بورقة صفراء، أعطانيها مبتسمًا ابتسامة باهتة، قرأت، عدت إليه بلهفة، سيناء، التفت إليهم، تباعدت النظرات، الصمت أصبح سيدًا، تدلت الرءوس.. المساء الزاحف يحاول خنق النور، ودعتهم، حملت حطام دنياى، فى الطريق شغلنى النور المنبعث من السماء، فأفسح المجال لأحلامى المتناثرة على بقايا الجبال الذائبة فى البقعة المباركة، وجدت رجالًا يناطحون السحاب بقامات تسابق كاترين ارتفاعًا، وهامات قُدّت من جبل التجلى ففاقت بنى الإنس سموًا وعلوًا، اصطففنا كتفًا بكتف، دون قائد، وقع الأقدام أذاب صلابة الأرض، وقضّ مضجع إبليس.. بصوت واحد نطقنا الشهادتين، وقدّس المقدسون، وقع فى نفسى النصر، صلينا ركعتين بإمام يجاورنى، حمل القمر المصباح لينير طريقنا، وسار أمامنا دليلًا، انشقت الأرض ولفظت من جوفها شياطين الليل، صمودنا قهر تكالبهم علينا، المعركة قوية، تراجعهم بدى ملحوظًا حين رأوا ردود أفعالنا المستميتة، تقدمنا مَنْ يجاورنى، مَنْ صلى بنا إمامًا، ندى الجبين، بائن الطول، مفتول العضلات، مشمرًا عن ساعديه، قويًا فى المعركة، يتحرك بثبات، وقوة، وعزة، وإصرار، لم أسمع منه إلا همسًا، وإشارات نحفظها جميعًا.. مع صوت الفجر انشغلت بنظراته الرقيقة الحانية، أمطرونا غدرًا برصاصات تقطر سُمًا، اخترقت جسده، خرّ ساجدًا، امتدت ذراعاه تحتضن الأرض، وضع شفتيه الممدودتين على ترابها الذى يتلألأ نورًا على بقايا القمر، ارتميت عليه، ضممته إلى صدرى، وضعت قلبه على قلبى، الدماء الحارة، الحرة، تفور من جسده فى جسدى، تعلقت روحى بروحه المحلقة، قبّلت رأسه، أحسست بثقل أعضائه وسكونها، ابتسامته تضىء الليل الذى لا يزال متعثرًا فى عتباته، والشياطين تهرول زحفًا إلى جحورها، وأنا أسابق النور للحاق بندى الجبين.

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