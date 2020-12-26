وزير الرياضة يعلن الرئيس الجديد لإدارة الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين عماد عبدالعزيز رئيسا للجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك خلفا لأحمد البكري الذي وافته المنية متأثرا بفيروس كورونا.