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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
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وزير الرياضة يعلن الرئيس الجديد لإدارة الزمالك
السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:49 م
أشرف صبحي
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أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين عماد عبدالعزيز رئيسا للجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك خلفا لأحمد البكري الذي وافته المنية متأثرا بفيروس كورونا.
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