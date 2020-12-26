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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أبلة تحية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:49 م
محمد شلبي
محمد شلبي
محمد شلبى أمين
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بابتسامتها الخديجية الصافية العذبة التى تزين وجهها الملائكى، ببهائها، وشموخها الفاطمى، ووقارها الزينبى، وقفت أمامنا، فاردة جناحيها كطائر نورانى هبط من السماء الآن.. يقطر جبينها لؤلؤًا، تفلّت من يد أمى مندفعًا إلى حضنها، غمرتنى بحنانها الدافئ، فاض مسكها على روحى، صرت أنبل بل أرقى أبناء قريتى، أسير ويدى فى حضن يمينها،
توزع عطاياها ابتسامات، وهباتها نظرات رضا، وهداياها تحايا، لكل من مر بنا، على وقع خطواتها الواثقة أتلمس خطواتى اللاهثة لمحاذاتها.
تركتنى فى فناء المدرسة بقبلة على رأسى، ماسحة على ظهرى، اصطففنا فى طابور الصباح، لم تغب عن عينىّ، تلاحقنى نظراتها الحانية، أرفع يدى بمحاذاة رأسى بقوة لتحية العلم حبًا فيها، ننتهى إلى فصولنا لنجدها فى انتظارنا مبتسمة ابتسامة الشمس المشرقة التى رسمتها على السبورة، أجلس متصدرًا الفصل فى مواجهتها، راصدًا تحركاتها الرصينة، إيماءاتها ونظراتها الرقيقة، تغازل عقلى، فيحرك لسانى بالإجابة عن تساؤلاتها، ويحرك يدىّ على طريقتها، تتسع ابتسامتها، هاشة، فرحة، أتفاعل معها قفزًا على المقعد لأفوز بحضنها قبل خلانى، تنتهى ممسكة برأسى، ناظرة فى عينىّ هامسة: نفسى أخلف ولد زيك يا أمين.
ضحكت روحى رغم أنى لم أفهم.
دق الجرس معلنًا انتهاء حصتها اليومية، انسحبت بهدوئها المعهود، تجر خلفها أرواحنا المعلقة بها، ودعتها بيدى الممدودة بحقيبتها الحمراء، غابت عنّا ترافقها روحى، أفقت على معلم الرياضيات مندفعًا، ماسحًا الشمس المشرقة المبتسمة، استبدلها بكلمة غليظة.. مراجعة، انقبضت الأرواح، احتارت أساريرى بين الانفراج والانقباض، وقف على رءوسنا مستطيلًا، غاضبًا، ناظرًا إلىّ بصوت أجش، مشيرًا إلى السبورة: ورينى شطارتك.. خرجت منكسرًا، ممسكًا بقطعة الطباشير الجيرى مرتعدًا «٥+٥-٥=».
توقف عقلى، عقد لسانى، أشار لمن يجاورنى، صديقى الأحب إلى قلبى، خرج مندفعًا، أزاحنى بكتفه، كتب «=٥»، صاح كأنه يراهن عليه، صفقوا له، زاد انكسارى وألمى، استفقت على صوته: اضربه على وجهه.
ارتطمت كف الصغير بروحى، انفجرت باكيًا مغمض العينين كى لا أرى وجوه الصغار، وأنسى نظرات لاطمى، الذى لم يعد صديقى، وشماتة محرضه، الذى لم يعد معلمى، سمعت همس الصغار، صوت بكائى أنذره بخطيئته، ربت على كتفى، زاد بكائى، أراد أن يتجاوز اللحظة، أشار لأحدهم، خرج ليسأله سؤالًا آخر، لم يجب، طفل آخر، لم يجب، هزنى، استثارنى: قوم خلّص تارك.
خرجت باكيًا، غاضبًا، مستفزًا، كتبت الإجابة، قفز صارخًا فىّ: الطمهما.. أبيت، نهرنى، أصررت ألا أمسهما، لن أكسر قلبهما كما كسر قلبى، صرخ فىّ: الطمهما.. أقسمت ألا أفعلها.. وجدتها على رأسنا، ضمدت جرحى بضمتها منفعلة بحيائها: مثلك لا يرقى أن يكون زوجى.
جذبتنى خارجًا، مخلفة وراءها صمت الصغار، وانشطار معلمنا.


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