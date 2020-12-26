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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رائحة من الحياة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:48 م
مصطفى الريس
مصطفى الريس
مصطفى الريس
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ها أنا عدت لوطنى أخيرًا بعد سنواتٍ من خدمتى فى الحرب..
سائرًا.. أقترب من حيِّنا وفى ذهنى تتراقص الصور التى لم أسلها قط.. لقد نزلت الآن من السيارة.. وسأصف لكم كل شىء بينما أنا أخطو أرض الحى.. رجلاى تُهشمان بقايا الرماد وبقايا فروع خشب متناثرة وآثار أثاث بيوت محترقة!.. إلهى! ما هذا الحى الذى أرى؟.. إنى لم أترك حيى على تلك الهيئة.. لم أجد الصورة التى رسمتها فى عقلى لأيام وشهور طويلة!
ونقَّلت عينى فى أرجاء الحى.. أشعر ببيوت مثل البيوت.. حينما كنت هنا أسرح مع الأولاد بصغار الحيوانات، أو ألعب بالأفراخ وأغمز الإوز لتجرى ورائى.. هل واجهات البيوت تُبودلت؟ وأين العيال والناس؟.. لا أحد.. ولكننى على ذلك كان لا يزال بوسعى أن أشتَم رائحة حياة.. أو بصيصًا منها على الأقل..
وبدلت أنظارى أبحث عن بيتى- بيت جدتى- أين هو؟.. لا أستطيع إيجاده بعد..
لا بد أن هذا الذى أشير إليه بإصبعى هو بيت عم سعد نصار.. أجل هذه هى واجهة منزله، ببقايا الجير ذلك لكلمات حج مبرور وذنب مغفور، لن أتوه عنه رغم السنين.. أما البيت ذاك الذى أراه وأنا أكرمش عينى فهو بيت الحاجة أم رضوان.. يا ترى ما زالت أم رضوان عائشة؟.. وهل يا ترى ما زالت تربى الإوز والبط المسكوفى، أم أن عبث الصغار أوقفها عن تلك العادة؟.. يا إلهى! ماذا يفعل بيت أم رضوان هناك؟ ألم تكن دائمًا جارة لعم سعد نصار.. أليست مياه التنظيف كانت محل مشكلات ليس لها آخر بين الساكنين؟..
أجل.. هذا بيت عم عبدالله الجويل، وذاك بيت سكينة الحائكة، والذى هناك أعرفه، لا شك بدوريه هذين، بيت عبدالله الخطيب.. وذاك، وهذا، وتلكم... لمَ تحرّف كل شىء؟.. ولمَ لم يبق شىء على حاله؟
ومع أننى- وبعد لأى- استطعت التعرف على جُل بيوت الجيران، إلا أننى لم أستطع إيجاد بيت جدتى، ولكن تلك الشجرة الكبيرة هناك كانت تجذب عينى منذ أول وطأة قدم.. يا لها من شجرة عملاقة!.. وحياة فى حى أضحى ميتًا.. كنت أرى حياة ولا حياة.. لا شك كانت الحياة التى تجذب أنظارى لها شجرة المانجو العملاقة تلك- التى تتوسط ذلك المربع الصغير الخالى- هى التى كانت تملينى دعابات الحياة فى هذا الموت والتشوه الذى طال كل شىء.
ولكن.. أليس بالضبط تلك البقعة المربعة هى بيتى؟.. أجل هى لا شك.. لن أتوه عنه مهما حصل.. وشجرة مانجو صغيرة كانت تزرعها جدتى..

«يا ولد!.. يا بنى لا تقطف ورقات الشجرة، تتقزم يا ولدى.. لا أستطيع القيام لك.. ارحم الشجرة، حتى تستطيل وتصبح ثمارها ثقيلة.. صفراء وكبيرة» كانت تقول جدتى.

ثلاث سنوات ابتعدتُ عن بيتى.. وثلاثون سنة تحتاجها الشجرة لتصبح ثمارها الصفراء كبيرة، وتصبح هى بهذه العملقة.. وها هى دكانة عم توفيق.. على حالها.. على يسارك حين تكون ذاهبًا لبيتنا.. أو ما كان بيتنا.
ولما رحتُ أخبط على البنك الخشب فى دكانة عم توفيق، نظر لى بعينين ملؤهما الجد والحسرة، وتناول يدى فى حرارة، وقال: «حمدًا لله على السلامة يا بنى.. لقد زالت جدتك يا ولدى.. ونَمَت الشجرة».


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