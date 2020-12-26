لكنك لم تأتِ!

جلست ليلى شاردة الذهن فى انتظار صديقة عمرها هند فى الكافيه، تعجبت هند حين جاءت وقالت: اعتقدت أنكِ تخطيتى الحكاية منذ زمن!قاطعتها ليلى قائلة ماذا تقصدين يا هند؟!ثم انتبهت ليلى لصوت الأغنية وفهمت، ثم ابتسمت، وقالت: لا يا هند كنت أفكر فى مشكلة بخصوص البرنامج، هذه الأغنية لم تعد تخصنى، أول مرة أنتبه أننى لم أعد أتأثر بها.لكِ أن تتخيلى يا هند الأغنية التى كانت تأخذنى لأرض الأحلام والسعادة معه، وتفتت قلبى بعد رحيله لم أعد أنتبه لها، وكأننى لم أسمعها يومًا.آخر مرة استمعت لها وأنا سعيدة كان يوم أن أخبرونى فى الإذاعة أنه سيكون لى برنامج خاص سيبدأ بعد شهر. كنت أسمعها فى السيارة وأنا فى طريقى لمالك لأخبره بالبرنامج. تخيلت أن أدخل مكاننا المفضل فأجده، وأقص عليه ما حدث فيرتفع صوت الأغنية، وكأنه موسيقى تصويرية لأسعد مشاهد حياتى، لكن القدر كان يخبئ لى سيناريو آخر!نفس اليوم الذى يتحقق فيه حلمى هو اليوم الذى يحصل فيه مالك على عقد عمل خارج مصر، فرصة أنتظرها طويلًا، وخشيتها كثيرًا. كان يحلم بهذه الفرصة لعله ينهى الفارق المادى بيننا، ويعجل بالزواج وينهى خطبة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.حلمان متوازيان لا يلتقيان، فكل حلم ينبت فى بلد مختلف، ولا أحد يمكنه هجر حلمه.قاطعتها هند قائلة: تتحدثين الآن بمنطق مختلف، وكأنك تلتمسين العذر لمالك.لا يا هند أنا الآن...وسعت عينا هند فجأة وهى تنظر خلف ليلى، فنظرت ليلى خلفها لتجد مالك.صافحت هند مالك وغادرت المكان، وتركتهما يواجهان ماضيًا لم ينتهِ!لم تستوعب ليلى الصدمة، ولم تنطق بكلمة واحدة، ملّت الصدف التى تلعب بها، كيف لها أن تستمع لأغنيتهما المفضلة وتتحدث عنه، لتجده خلفها بعد كل هذه السنوات؟!جلس أمامها وهو ينظر لها وكأنه تركها أمس، إحساسه بها لم يتغير.قال لها: أتابع برنامجك باستمرار، لم يفرح أحد ببرنامجك التليفزيونى كما فرحت أنا، فأصبحت أراكِ أسبوعيًا، عكس الراديو كنت أستمع لصوتك فقط.ماذا تريد؟! يبدو أنك بذلت مجهودًا لتعرف أين أكون، فأتوقع أن يكون لديك سبب قوى.رؤيتك أقوى سبب لدىّ.من فضلك لم يعد لك حق الحديث معى بهذا الشكل، إن لم تقل ماذا تريد سأغادر فورًا.يبدو أنكِ لم تسامحينى حتى الآن.وقفت ليلى استعدادًا للمغادرة، أمسك يدها قائلًا: أرجوكِ سأتحدث مباشرة.بعدت يده عنها وقالت: لا تفعلها مرة ثانية، وجلست.قال: أريد الزواج منكِ.زواج منى أنا؟!طلبت زوجتى الطلاق منذ عامين، اكتشفت أننى لم أتعاف من حبك، ظلمتها معى، وظلمت نفسى، وظلمت ابنى.لا تقلقى يا ليلى لن أطلب منكِ السفر معى، وترك برنامجك وجمهورك. أنا الآن يمكننى شراء بيت خاص بكِ تعيشين فيه، وأنا سأعيش خارج مصر، لكننى أقضى فى مصر إجازة سنوية تقريبًا شهر، وأنتِ يمكنك المجىء لى كلما سمحت ظروفك.وأين كان ذلك الحل منذ خمس سنوات؟!السنون تغيرنا يا ليلى، والحياة أحيانًا لا تتيح لنا كامل الاختيار، ولا أحد يعيش كل حياته كما يريد.وأين جملتك التى بررت بها فسخ خطبتنا بأن أحلام الرجال أولى بالتحقيق، والنساء أولى بالتضحية؟!اكتشفت أن أحلامك جزء منكِ. إجازتى مدتها شهر مر منها أربعة أيام، حددى اليوم المناسب لأقابل والدتك، واختارى البيت الذى يعجبك سأشتريه لكِ، اختارى الشبكة، و..قاطعته ليلى: من أخبرك أننى وافقت؟!أترفضينى بعد كل هذه التنازلات يا ليلى؟! تنتقمين منى يا ليلى بعد كل ما قلت لكِ؟!لا، لا أنتقم، المشكلة أننى لم أعد أشعر تجاهك بأى شىء، مررت بكل المشاعر وحدى، ولم تأتِ، ندمت على عدم سفرى معك، كرهت حلمى الذى حرمنى منك، كرهت الظروف التى دفعتك للسفر، كرهتك أنت شخصيًا، وغرت من زواجك بأخرى، التمست لك ألف عذر، وعاتبت نفسى ألف مرة، حتى تعافيت منك تمامًا، ثلاث سنوات وأنا أعانى وحدى، ثلاث سنوات أتمنى لو أنك تأتى، لكنك لم تأتِ! الآن مرت خمس سنوات انتهت المشاعر، انتهت التنازلات.ارتفع صوت الأغنية مرة أخرى، ففرح مالك، وأخبر ليلى أنها علامة ورسالة عليها ألا تهملها.فاختفى الصوت فجأة كما جاء فجأة، وارتفع صوت أغنية أخرى، فابتسمت ليلى واختفت.