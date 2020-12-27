انتهاء تصوير مسلسل «فى يوم وليلة»

أعلنت الفنانة داليا مصطفى عن انتهاء تصوير أحداث مسلسل "في يوم وليلة" والمقرر عرضه مطلع العام الجديد على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.وكتبت "داليا "عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله فركش في يوم وليلة".وتقوم المخرجة شيرين عادل خلال الأيام المقبلة بمونتاج الحلقات المتبقية للمسلسل استعدادا لعرضه والمسلسل ينتمي لأعمال الـ45 حلقة.مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب.