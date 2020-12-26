778 مليون دولار واردات المصريين من السيارات الألمانية في 9 أشهر

سجلت واردات المصريين من سيارات ودراجات ألمانية ارتفاعًا بنسبة 9.8% خلال أول 9 أشهر من عام 2020، لتبلغ 777.8 مليون دولار مقابل 708.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق علي، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير جهاز الإحصاء، أن جملة واردات مصر من ألمانيا بلغت 2.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته 12.6% خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما تراجعت الواردات من 59.6 مليار دولار لـ 49.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.