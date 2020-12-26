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القبلة

قافلة جامعة الأزهر الطبية تكشف على 2000 مواطن بالفيوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:22 م
قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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وقعت القافلة الطبية والتوعوية التي أطلقتها جامعة الأزهر اليوم، إلى محافظة الفيوم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الكشف الطبي على حوالي 2000 مواطن في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، مشيرا إلى أن القافلة ضمت تخصصات عديدة، وقعت الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم لجميع المواطنين الذين ترددوا عليها، فضلًا عن إجراء الفحوصات الطبية المختلفة، بالمجان إذا احتاجت الحالة لذلك، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن القافلة اختتمت أعمالها مساء اليوم وسط إقبال كبير، وإشادة من جميع المترددين عليها، مشيرا إلى أن أطباء الرمد قاموا بتوقيع الكشف الطبي على 235 حالة، كما قام أطباء الباطنة بالكشف على 230 حالة، وقام أيضا أطباء الأنف والأذن والحنجرة بتوقيع الكشف الطبي على 275 حالة، أما أطباء الجلدية فقد قاموا بتوقيع الكشف الطبي على 280 حالة، بينما قام أطباء الجراحة بالكشف على 25 حالة، أما بالنسبة لأطباء العظام فقد قاموا بالكشف على 350 حالة، وأيضا قام أطباء الأطفال بتوقيع الكشف على 213 حالة، والمسالك 90 حالة والنساء والتوليد 100 حالة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات والقوافل الطبية أن القافلة لم تقتصر على الخدمات الطبية فقط، وإنما قدمت مجموعة من المساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى قيامها بعقد جلسات توعوية شارك فيها طلاب جامعة الأزهر، ضمن مبادرة أطلقتها جامعة الأزهر تحت عنوان (أنت أقوى من المخدرات) وتستهدف توعية الشباب وتحذيرهم من الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات.

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