نجوم الأوبرا يحتفلون بالكريسماس فى الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم، حفلًا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، فى ليلة فنية ساحرة، شهدت الاحتفال بأعياد بالكريسماس والعام الجديد، تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودى، المدير الفنى للفرقة، وبقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومن إخراج هشام الطلى، بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى.وقدم نجوم الأوبرا برنامجًا فنيًا متميزًا احتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، بمشاركة نجوم فرقة باليه أوبرا القاهرة، الذين شاركوا بلوحات استعراضية بديعة صممت خصيصًا على كلمات وموسيقى أغاني أعياد الميلاد والكريسماس.وتضمن برنامج الحفل باقة متميزة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية منها (الليلة الهادئة، النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة، هل تسمع ما أسمعه، 12 يومًا فى الكريسماس، مزيج عيد الميلاد، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، رنين الجرس الرائع، وكل ما أريده من عيد الميلاد هو أنت) وغيرها، من أداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة.