إصابة 8 في انقلاب سيارة بطريق الخارجة - أسيوط

أصيب منذ قليل 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني ميكروباص بطريق الخارجة - أسيوط.تلقي اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا بانقلاب سيارة ميني ميكروباص بالقرب من منطقة النقب وإصابة 8 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم لمستشفي الخارجة لتلقي العلاج.وأسفر الحادث عن إصابة كل من، عدلى السيد أحمد 26 عاما، وسيدى جابر محمد أحمد 66 عاما، وأحمد سيدى جابر 21 عاما، ورفاعي محمد سيد 36عاما، واشعل نبيل جبرائيل 29 عاما، وأسماء السيد محمود 35 عاما، وهبة حماده محمود 4 سنوات، مصطفي حماده محمود 7 سنوات، وتم تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.