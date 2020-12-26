مدير المحميات المركزية: مبادرة «إيكو» تستهدف تنشيط السياحة

قال محمد سامح، مدير عام محميات المنطقة المركزية، إنه يوجد بالمحميات الطبيعية في مصر مقاومات للسياحة الجيولوجية من موقع جغرافي متميز وسهل يمكن الوصول إليه، وشكل جيولوجي واضح، والمناخ معتدل، ومظاهر جيولوجية خلابة.وأضاف أن هناك أنشطة يمكن تنفذها في المحميات الطبيعية لتزود السياحة الخارجية أو الداخلية، كمبادرة «إيكو إيجيبت» تحت رعاية وزارة البيئة، والتي بدأت من وادي دجلة إلى البحر الأحمر.وأشار مدير عام محميات المنطقة المركزية، إلى أن سياحة السفاري الطبيعية والثقافية، والأشكال الجيولوجية، وركوب الدراجات الجبليه، وركوب الخيل واليوجا، تساهم في الجذب السياحي.