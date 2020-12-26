كنيسة القديسين بطرس وحنة بطنطا تحتفل بعيد الميلاد المجيد

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا احتفلت بعيد الميلاد المجيد من خلال تنظيم مدارس الأحد، لحفلة اشتمل الحفل فقرات متنوعة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اختتم الحفل بتوزيع الخدام الهدايا علي الأطفال.واحتفلت الكنائس الغربية في مصر، وعلى رأسها الكاثوليكية برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، والروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، والأسقفية برئاسة المطران منير حنا، اليوم والأمس بقداسات عيد الميلاد المجيد، بنسب حضور تتراوح بين 25: 40% من سعة الكنيسة الاستيعابية.