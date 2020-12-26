«الكاثوليكية» تحتفل بالرسامة الكهنوتية للشماس يوحنا قاصد

احتفلت إيبارشية الإسماعيلية للكاثوليك صباح اليوم السبت، برسامة الشماس يوحنا قاصد "الأب چوفانني"، على يد الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي، والأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط، بحضور أيضًا الأب بيشوي رسمي والأب شنودة شفيق والأب أبرام ماهر، المرشد الروحي للأب چوفانني، وبعض الشمامسة اللإكليريكين.وألقى الأنبا دانيال كلمة العظة مرحبًا بالحضور موجهًا للأب چوڤانني بعض الكلمات ومنها "أن الكاهن هو معلم الكلمة وأيضًا خادم الأسرار".واختتم القداس الإلهي وأعطى الحضور البركة الرسولية.