رتل تركي من 45 آلية يدخل شمالي سوريا

دخل رتل تركي جديد الأراضي السورية، اليوم السبت، ليرتفع عدد الآليات التي وصلت إلى النقاط التركية خلال اليوم إلى أكثر من 45 آلية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم أن رتلا عسكريا تركيا دخل من معبر كفرلوسين شمالي إدلب، يتألف مما يزيد عن 25 آلية وناقلات جند، وتحمل أسلحة ثقيلة ومعدات لوجستية، واتجه الرتل إلى قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.وقال المرصد إن القوات التركية استقدمت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، رتلا عسكريا جديدا نحو مواقعها ضمن منطقة بوتين – أردوغان، حيث دخلت نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجه نحو النقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة خفض التصعيد.وارتفع عدد الآليات التركية التي دخلت سوريا خلال اليوم إلى أكثر من 45، توزعت على النقاط العسكرية المنشرة في محافظة إدلب.ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7745 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود، ليرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11080 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.