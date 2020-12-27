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تقارير ومتابعات

رابط موقع التقديم فى إعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين بالكليات العسكرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:18 ص
الكلية الحربية
الكلية الحربية
حسين العمدة
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تعرف على رابط موقع التقديم في إعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين للقبول بالكليات العسكرية، من خلال تقرير التي تعرض فيه «الدستور» شروط الالتحاق للدفعة الجديدة للالتحاق بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية أو الخاصة، حيث صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا "دبلومة الدراسات العليا -الماجستير- الدكتوراة"، للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021.

رابط موقع التقديم في اعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين 


تنشر «الدستور» رابط موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، بعد إعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين وتكون مدة الدراسة عام ميلادى لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، ويقدم الطالب خريجي الجامعات الحكومية والخاصة عن طريق الموقع الإلكتروني، وهو https:tansiq.mod.gov.eg.

التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية


- أولًا التخصصات المطلوبة من الذكور، "طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري، طب الأسنان"، ويشترط للحاصلين على درجة دبلومة "دراسات عليا، ماجستير"، ألا يزيد السن عن 32 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراه ألا يزيد السن عن 36 سنة، فى 11-2021.

- "صيادلة وطب بيطرى"، يشترط للحاصلين على درجة دبلومة "دراسات عليا، ماجستير"، ألا يزيد السن عن 30 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراة لا يزيد السن عن 34 سنة، فى 11-2021.

- كليات تربية رياضية وحقوق وزراعة، ولغات أقسام "إنجليزى، فرنسى، عبرى، يابانى، لغة عربية"، والعلوم تخصصات "كيمياء خاصة، كيمياء مزدوجة، ميكروبيولوجى، كيمياء حيوية، حيوان، بيولوجى، فيزياء، حواسب وتكنولوجيا المعلومات"، والتجارة "محاسبة فقط"، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتربية موسيقية، واقتصاد وعلوم سياسية، وآداب علـم "نفس، إجتماع"، وعلاج طبيعى، والإعلام والصحافة، وسينما، وفنون جميلة "نحت، رسم"، ويشترط للمتقدمين لهذه التخصصات ألا يزيد السن فى 1 1 2021 عن "30" سنة للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا، ماجستير، و(34) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه.

- ثانيًا التخصصات المطلوبة من الإناث، حيث يشترط أن تكون المتقدمات من الحاصلات على درجة "دبلومة الدراسات العليا، الماجستير، الدكتوراه" من كليات الصيدلة، وآداب علم نفس، ورئيسات تمريض، ويشترط للمتقدمات لهذه التخصصات ألا يزيد السن فى 1 1 2021 عـن "30 سنة"، للحاصلات على درجة دبلومة دراسات عليا، ماجستير، و"34 سنة" للحاصلات على درجة الدكتوراه.

شروط الالتحاق بالكلية الحربية بعد إعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين 


- يكون الطالب مصري الجنسية أي "الأب والأم"، وجدين مصريين.
- ألا يكون الطالب أو أبويه أو جدية مكتسبين جنسيات أخرى.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف.
- يكون الطالب بحسن السير والسلوك.
- ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة.
- لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.
- يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية والتى يتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها المتقدم.
- ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث.
- يجب على الطالب أن يكون لائق طبيًا.
- يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية.
- اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة.
- يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والطبية المتقدمة.
- يجتاز الطالب كشف الهيئة.
- يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية.

موعد سحب الملفات للالتحاق بالكلية الحربية

سيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9-حتى-1-2021 وحتى الثلاثاء الموافق 19-1-2021، وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق2-1-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 14-1-2021، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا، وسيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف، بهدف تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.

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