رابط موقع التقديم فى إعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين بالكليات العسكرية

رابط موقع التقديم في اعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين

التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية

شروط الالتحاق بالكلية الحربية بعد إعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين

موعد سحب الملفات للالتحاق بالكلية الحربية

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق2-1-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 14-1-2021

، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا، وسيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف، بهدف تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.