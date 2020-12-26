مواعيد وأسعار عروض الصوت والضوء بداية من يناير

أعلنت غرفة شركات السياحة أن شركة مصر للصوت والضوء حددت مواعيد العروض لشهر يناير المقبل يناير 2021 وستقام العروض بحد أقصى 50% من القدرة الاستيعابية مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة مع ضرورة التشديد على ارتداء الكمامات الواقية خلال فترة العروض.تبدأ العرض الأول فى السابعة مساءً بكل من منطقة الأهرامات والكرنك، أما العرض الثانى يبدأ في الثامنة مساء بالأهرامات والكرنك، فقط، وفى السابعة والنصف بكل من إدفو وفيله.وتم تحديد سعر التذكرة العادية للأجانب بـ300 جنيه عدا منطقة إدفو 250 جنيهًا والمميزة بـ 350 جنيهًا أما سعر التذكرة للمصريين والعرب، فسعر التذكرة العادية 80 جنيهًا والمميزة مائة جنيه.