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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب التنسيقية: البرلمان الجديد يشهد تنوع حزبى لم نشهده من قبل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:02 م
عمرو درويش
عمرو درويش
إسلام نصير
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أكد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان الجديد يشهد تنوع حزبي لم تشهده الساحة السياسية والنيابية، مشيرًا إلي أنه أصبح هناك تمثيل متنوع لمختلف فئات وشرائح المجتمع المصري، من الشباب المرأة والشخصيات العامة وأسر الشهداء ما يعطي انطباع أن البرلمان المقبل سيلبي مطالب المجتمع.

وأضاف درويش في تصريحات صحفية، أن تمثيل الشباب في المجالس النيابية كان مطلب هام، وكان هناك مطالب عديدة وخلق أجيال جديدة في المشهد السياسي، ووجود الشباب سيضفي كثيرًا من تلبية الطموحات، وستكون هناك حالة من الحماس الشديدة، لأنهم يريدون إثبات ذاتهم.

وتابع أن دور عضو مجلس النواب يتمثل فى التشريع والرقابة وفي التنسيقية تعمل بشكل مؤسسي، وفيما يخص الرقابة لن تكون بمثابة التصيد للأخطاء بقدر تصحيح هذه الأخطاء، خاصة وأن وجود تقصير أمر طبيعي، ودور مجلس النواب تصحيح المسار، لافتًا إلي أن الأولويات تحت القبة تتمثل في العديد من الملفات منها على سبيل المثال، الملف الاقتصادي، المحليات وقانون المحليات سيكون من ضمن الأولويات، كما أن البرلمان الحالي سيكون له دور بعلاقات مصر الخارجية والحفاظ على الحقوق التاريخية لتشكيل حائط صد قوي ضد الهجوم الذي تتعرض له الدولة المصرية.

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