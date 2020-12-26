سقوط 3 جرحى في إشكال بين لبنانيين وسوريين شمال بيروت

وقع إشكال مساء اليوم السبت بين لبنانيين وعدد من العمال السوريين في منطقة المنية شمال لبنان، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى من الأشخاص، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.وأشارت الوكالة إلى إحراق عدد من الشبان اللبنانيين بعض الخيم التابعة للنازحين السوريين في المنية.ووصلت قوة من الجيش اللبناني إلى المنطقة لضبط الوضع، كما حضرت سيارات الدفاع المدني لإخماد الحريق.