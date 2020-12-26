غلق الأسواق اليومية والمواشي لمدة شهر في الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.وأصدر المحافظ كتابًا دوريًا تم تعميمه مجالس المدن والمراكز والأحياء، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.