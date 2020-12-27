هل لقاح كورونا يشكل خطورة لمن حقنوا «الفيلر»؟

ماهى الأعراض الجانبية؟



ما سبب ظهور هذه الأعراض؟



هل الأعراض خطيرة؟



حذرت لجنة استشارية فى إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، من ظهور بعض الأعراض الجانبية عقب أخذ أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، للأشخاص الذين سبق وحقنوا "فيلر" فى عمليات تجميلية في الوجه.تتمثل الأعراض الجانبية فى ظهور الانتفاخات والالتهاب عند أخذ اللقاح الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية، وفقا لما نقلته قناة "فوكس نيوز" عن اللجنة التابعة لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية، عن نتائج التجارب السريرية للقاح.ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، ترجع الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية، شيرلي شي، السبب وراء ظهور مثل هذه الأعراض الجانبية إلى الاستجابة الطبيعية للجهاز المناعي عقب أخذ اللقاح، موضحة أن استجابة الجهاز المناعي تحدث في بعض مناطق الجسم، من جراء وجود مواد دخيلة عليه، مثل "الفيلر" الذي لا يوجد بشكل طبيعي في جسمنا.وأضافت أن بعض الناس تحقن الفيلر فى مناطق الجسم مثل الشفاه والجفون، لأجل تعديل المظهر، فى عمليات التجميل.وأجابت طبيبة الأمراض الجلدية، شيرلي، بأن هذه الأعراض البسيطة لا يجب أن تثني الناس عن أخذ اللقاح المضاد لوباء كورونا، بينما أصاب الوباء عشرات الملايين من الأشخاص في العالم، مشيرة إلىأن اثنين من الأشخاص الذين أبلغوا عن الأعراض، كانوا قد أخذوا حقن "الفيلر" قبل ستة أشهر، وفي حالة أخرى، أخذت أخرى حقنة "فيلر" بعد يومين من اللقاح، فظهرت عليها أعراض الانتفاخ والالتهابات.