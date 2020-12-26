«صوتنا اتنبح».. لميس الحديدي: الرهان على وعي المواطن خسر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك اجتماعًا سوف يعقد في الغد للجنة أزمة مكافحة كورونا لبحث تصاعد إصابات كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الموجة الثانية من عمر الفيروس.









وأكدت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON" مساء اليوم السبت، أن هذه اللجنة استطاعت في الموجة الأولى من الفيروس إدارة الأزمة بنجاح واقتدار واستطاعت محاصرة أرقام الإصابات والخروج من الموجة الأولى بأقل الخسائر.









وتابعت: "لا أتوقع أن يخرج بيانا في الغد يطالب الناس بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي"، مؤكدة أن فكرة الرهان على وعي المواطن خسرت وأرقام الإصابات في آخر أسبوع تؤكد أن "الإعلام صوته اتنبح ومحدش من المواطنين حاسس بالخطر.. لا تخويف نافع ولا ترهيب نافع برضه".