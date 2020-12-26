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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقديم أولى التطعيمات في ألمانيا ومعمرة ذات 101 عام تتلقى اللقاح

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:56 م
التطعيمات في ألمانيا
التطعيمات في ألمانيا
وكالات
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تلقى كبار السن في مدينة هالبرشتات بولاية سكسونيا أنهالت الألمانية، السبت، اللقاح الخاص بفيروس كورونا قبل يوم واحد من بدء التطعيم على مستوى البلاد.

وتلقت إيديت كويزالا ذات المائة وواحد عام أول تطعيم لكبار السن في مركز كروجر لرعاية كبار السن.

وقال مراقبون إن إيديت كويز تلقت الوخزة بهدوء وابتسامة خلف كمامة الفم والأنف التي كانت ترتديها.

وذكر توبياس كروجر صاحب المركز والمتخصص في شئون الرعاية أن المنطقة الإدارية كانت قد سألت من قبل عما إذا كان المركز جاهزا لإعطاء التطعيمات للنزلاء أم لا، مضيفا "كل يوم ننتظر فيه هذه التطعيمات هو انتظار زائد عن الحاجة".

ووفقا لكروجر فإن أربعين من نزلاء المركز البالغ عددهم 59 شخصا وعشرة من طاقم العاملين به البالغ عددهم حوالي 40 شخصا كانوا يريدون تلقي التطعيمات، مبينا أنه هو نفسه قبل هذا العرض وتلقى اللقاح وأنه يرى أن التطعيمات مسألة مجدية.

أضاف كروجر: "لكنني أتفهم أيضا المخاوف"، مشيرًا إلى أن التطعيم الثاني الذي يمثل ضرورة للتحصين ضد الفيروس في منشاته سيتم في الخامس عشر من يناير المقبل.

وما يزال معدل الإصابة مرتفعا في ولاية سكسونيا أنهالت - حيث إنه أعلى معدل على المستوى الوطني.

وأبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية اليوم السبت أن معدل الإصابات الجديدة بالعدوى بلغ 21155 لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، بينما بلغ آخر معدل على مستوى ألمانيا كلها 171 لكل 100 ألف.

من المقرر أن يبدأ التطعيم رسميا في ألمانيا يوم غد الأحد.

وتم تسليم عشرات الآلاف من جرعات اللقاح اليوم السبت، وسيتم توزيعها على مراكز التطعيم والفرق المتنقلة من قبل السلطات المسئولة في الدولة.

ويجب أولا تطعيم الأشخاص الذين يزيد عمرهم علي 80 عاما، إضافة إلى الممرضات وأطقم المستشفيات المعرضون للخطر بشكل أكبر.

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