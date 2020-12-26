رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إطلاق الحلقة 31 من «Great Joy» لخدمة أقباط المهجر (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:33 م
القس بولس
القس بولس
جرجس صفوت
طباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم السبت، الحلقة الـ31 والأحدث من حملة "Great Joy".

جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار: "Readings & reflections in the Gospel of our teacher Saint Matthew with H.H. Pope Tawadros II".

ويشار إلى أن Great Joy هي حملة مخصصة لخدمة أقباط المهجر الناطقين باللغة الانجليزية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

الرئيس يوجه بالبدء في تطوير مشروع الـ1000 قرية يناير المقبل

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

بـ 5 ملايين دولار.. مصطفى محمد يفاجئ الزمالك بعرض فرنسي جديد

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

«أنقذوا الناس».. الباز يدعو الأطباء لنشر نصائحهم عن كورونا على مواقع التواصل

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تعرف على مواعيد قطارات المنصورة القاهرة 2021

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

تعرف على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

أيام زمان

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

«نزلت تحت الكرسي».. سر خوف هند رستم من جمال عبد الناصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

«مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة» أفلام وثائقية بالمنيا

هيئة الكتاب تشارك في معرض بنادى مستشارى النيابة الإدارية

ياسمين صلاح: الشعر قرين الفلسفة

عودة نشاط مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية