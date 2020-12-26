بوليفيا تلغي الرحلات الجوية من أوروبا حتى 8 يناير

ألغت بوليفيا الرحلات القادمة من أوروبا حتى الثامن من يناير المقبل.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء السبت، أن ذلك الإجراء يأتي ضمن خطة طارئة لوقف تفشي فيروس كورونا.ومنذ 23 ديسمبر، تطبق الحكومة البوليفية تدابير أمنية خاصة ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا.