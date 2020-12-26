إطلاق الحلقة 32 من «فرح عظيم» للبابا تواضروس (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".وجاءت الحلقة الأحدث، والتي حملت رقم 32، عن القراءة والتأمل في إنجيل مار متى، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".