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محمد العسيري
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«أنقذوا الناس».. الباز يدعو الأطباء لنشر نصائحهم عن كورونا على مواقع التواصل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:20 م
جريدة الدستور
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دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كل الأطباء المتخصصين في الأمراض الصدرية وكل من لهم علاقة بدراسة ومواجهة فيروس كورونا، أن يكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح علمية للناس تخدمهم في مواجهة الفيروس.

وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن مصر الآن بها 100 مليون دكتور يتحدثون عن وضع الفيروس، فيجب أن ينشر الأطباء باعتبارهم أهل العلم والتخصص في هذا المجال، معلوماتهم ونصائحهم لإنقاذ الناس.

واستطرد أن مواقع التواصل الاجتماعي هي فضاء واسع يمكن لأي شخص أن يملأه، فالأولى بالأطباء أن ينشروا علمهم فيه بدلًا من أن تنتشر الشائعات.

 


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