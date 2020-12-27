«حملونى».. الأغنية الدعائية لفيلم «صابر وراضى» تتصدر تريند «يوتيوب»

طرح المنتج أحمد السبكي أغنية "حملوني"، وهي الأغنية الدعائية لأحدث أفلامه "صابر وراضي"، ومنذ نزولها دخلت قائمة التريند على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"."حملوني" غناء محمود الليثي وأحمد شيبه وعبدالباسط حمودة، كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير، وإنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام أحمد عاطف، وديكورات وتنظيم مصطفى مرتضى وسامح مراد، وإخراج أكرم فريد.فيلم "صابر وراضي" بطولة أحمد أدم ورزان مغربي ومحسن محي الدين وتأليف محمد نبوي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج أكرم فريد، ومن المقرر نزوله بدور العرض السينمائية يوم 31 ديسمبر؛ احتفالا برأس السنة مع الجمهور.