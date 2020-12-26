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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو الصيفى يفاجئ وجه القمر دينا فؤاد بـ"تورتة" لتهنئتها على نجاح "جمال الحريم"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:07 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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فاجأ المنتج عمرو الصيفى، المشرف العام على إنتاج مسلسل "جمال الحريم" وجه القمر دينا فؤاد، بتورتة، وذلك لتهنئتها على نجاح مسلسل "جمال الحريم" وشخصية "حنان التى جسدتها بحرفية شدية فى الأداء والتحولات الدرامية حتى أصبحت حديث السوشيال ميديا، ومادة لعمل "كوميكسات" على منصات التواصل الاجتماعى، بحضور مخرجة العمل منال الصيفى، ومدير التصوير يوسف بارود.

ويأتى ذلك تزامنا مع تصدر المسلسل ترند رقم 1 فى مصر على موقع "تويتر"، وتصدره الترند أيضا على موقع "جوجل"، وتحقيقه أعلى نسب المشاهدة على قناة DMC، منذ عرض أولى حلقاته، حيث نجح العمل فى خلق حالة من الجدل، بسبب اختلاف أحداثه وخطوطه الدرامية عن السائد، ونجحت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل فى صنع عمل درامى مختلف بجودة عالية، حيث يحرص قطاع كبير من الجمهور فى الوطن العربى بمتابعة أحداث مسلسل الرعب والإثارة بشغف كبير.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشخصية "حنان" التى تجسدها ببراعة شديدة وجه القمر دينا فؤاد، خصوصا مع تحولاتها الدرامية والتحول الكبير الذى طرأ على شخصية "حنان"، فى الحلقات التاسعة والعاشرة، وأصبحت تظهر بشكل مخيف، حتى أن صورة الشخصية انتشرت كـ "كوميكس" على المواقع، وأصبح الجمهور ينتظر مشاهدها حلقة تلو الأخرى بحرص وشغف، وبرعت وجه القمر دينا فؤاد فى تجسيد مفردات شخصية"حنان" بكل مراحلها المختلفة والمضطربة، وظهر ذلك فى مشاهدها قبل التحول وبعده، وأيضا مشاهدها مع زوجها التى لم تعد تطيقه وتتشاجر معه باستمرار.

مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

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