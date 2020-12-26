الباز يكشف القصة الكاملة لمنصة «ميدان» القطرية للهجوم على مصر

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، القصة الكاملة لمنصة "ميدان" القطرية ذراع الإخوان الجديد للهجوم على مصر .





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن المنصة تم تدشينها في 2016، وبدأت العمل في مجال المنوعات والفن، ولكن بعد تعرض منصة إيجي بلاس لاتهامات تفيد بتدعيم الإرهاب، وأنها تروج أفكار الإرهاب، وفقا لتقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية، بدأت قناة الجزيرة بسحب التمويل من إيجي بلاس، وتوجيهه إلى منصة "ميدان".





وأضاف "الباز"، أن منصة "ميدان" عبر فيسبوك يديرها 11 شخصا من قطر و5 من مصر و2 من الهند، منوها أن المنصة بدأت تهتم بالسياسة الفترة الاخيرة، وبدأت في إنتاج أفلام تظهر وكأنها موضوعية محايدة لكنها منحازة تماما.