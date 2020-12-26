صرف قليوب يغرق مقابر «منطي» والأهالي يطالبون بالتدخل

أغرقت مياه الصرف الصحي اليوم بعض مقابر قرية منطي، التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية حيث فوجئ الأهالي، أمس، بوجود برك مياه بشوارع المقابر واستمر تواجدها حتى اليوم دون أي تدخل حتى الآن.وناشد الأهالي المسؤولين ضرورة إصلاح المشكلة الناتجة عن مواسير وبلاعات المجاري التي تعيق حركة الناس أثناء تشييع الجنائز وزيارة ذويهم مؤكدين تكرار هذه المشكلة من حين لآخر.وقال أحد أبناء القرية يدعى ضياء أن هذه المشكلة تحدث بشكل متكرر كل عام وقام بعض الأهالي بالتبرع وشراء مواسير لصرف المياه، لكن لم يعرف أحد مصيرها كما ان هذه المقابر مملوكة لعائلات ومن المفترض أن يتم لها صيانة دورية من وقت لآخر.