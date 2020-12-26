رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا لـ329592

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:19 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
طباعة
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 18 مليونا و730806، بزيادة 339235 حالة عن الإحصاء السابق.
وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 329592 بعد تسجيل 4496 وفاة جديدة.
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه بالبدء في تطوير مشروع الـ1000 قرية يناير المقبل

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

حقيقية تعيينات جديدة بشركات الكهرباء براتب 3800 جنيه

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

«أنقذوا الناس».. الباز يدعو الأطباء لنشر نصائحهم عن كورونا على مواقع التواصل

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تعرف على مواعيد قطارات المنصورة القاهرة 2021

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

تعرف على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

أيام زمان

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

«مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة» أفلام وثائقية بالمنيا

هيئة الكتاب تشارك في معرض بنادى مستشارى النيابة الإدارية

ياسمين صلاح: الشعر قرين الفلسفة

عودة نشاط مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية