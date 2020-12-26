ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا لـ329592

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 18 مليونا و730806، بزيادة 339235 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 329592 بعد تسجيل 4496 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.