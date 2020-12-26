ضبط 300 صنف أدوية فاسدة في مخزن غير مرخص بالعجوزة

كشف عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية أنه تم شن حملة رقابية على مخزن لتجارة الأدوية يقوم بالبيع أدوية منتهية الصلاحية بمنطقة العجوزة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت.وأشار خليل، لـ«الدستور»، إلى أن الحملة تمكنت من مخزن غير مرخص لبيع وتداول الأدوية المنتهية الصلاحية وبيعها عبر وسائل الإلكترونية أونلاين حيث تم ضبط أكثر من 300 صنف أدوية منتهية الصلاحية لعلاج الضغط والسكر ومحاليل وغيرها من الأدوية المختلفة من خلال تجميع والتحفظ بـ 35 جوالا كبيرا معبأ بالأدوية تم تحرير محضر ورفعها إلي النيابة العامة وإحالة صاحب المخزن إلي النيابة لإجراء التحقيقات والإجراءات القانونية ضدهم.