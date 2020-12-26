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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرثا محروس: استلام بطاقة «النواب» بداية تحمل المسئولية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:51 م
مرثا محروس
مرثا محروس
صقر محمد
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قالت مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استلام بطاقة عضوية مجلس النواب اليوم، يمثل لها نقطة فاصلة لبداية تحمل المسئولية.

وأضافت نائبة التنسيقية في تصريحاتها لـ«الدستور»، أنها وزملاءها سيسعون خلال الفترة المقبلة لأن يكونوا صورة مُشرفة لشباب مصر وقدراتهم، وبداية أمل وطموح للشباب في المستقبل.

وأكدت أن مشهد «نواب التنسيقية» اليوم في البرلمان سيجعلهم قادرين على استكمال مسيرتهم في دعم الشارع المصري وتحقيق سياسة جديدة للمجتمع.

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